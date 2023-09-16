Аршавин: «Крыльям» класса не хватает. Запаса прочности нет ни у них, ни у ЦСКА

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об игре 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов» (2:2).

«Очень трудно объяснить, что случилось с «Крыльями». Может, неопытность игроков, хотя там не одна сплошная молодёжь. Не прижались к воротам они тоже. Просто игроки ЦСКА, что вышли на замену, хорошо попали в игру. Это Аббосбек Файзуллаев, Фёдор Чалов. Необъяснимо, почему игра так перевернулась и ЦСКА реализовал то игровое преимущество, которое у него появилось после удаления своего же игрока.

Потом «Крылья» на своей половине расположились. Их десять человек возили. При равных составах такого не было, «Крылья» мяч не теряли. Как только «Крылья» получили большинство, они потеряли мяч. Самарцам класса не хватает, у ЦСКА он повыше. Но запаса прочности ни у тех, ни у других нет», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».