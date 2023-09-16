Юсупов: на поле в Сочи невозможно играть. Не знаю, сколько ещё матчей там проведём

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Артур Юсупов высказался о состоянии газона на стадионе «Фишт».

«Там невозможно играть. Не знаю, сколько ещё раз до зимы сыграем в Сочи. Это не от меня зависит. Надеюсь, скоро восстановят», — передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 16 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужит судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 10 очков после семи туров. «Сочи» расположился на 12-й строчке таблицы, набрав шесть очков.