«Это для мемов. Сложнее было промахнуться». Корнеев — о промахе Ильина по пустым воротам
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Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал промах нападающего «Ахмата» Владимира Ильина с двух метров по пустым воротам в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).
«Это для мемов. Нарочно не придумаешь. Ты не понимаешь, как это возможно. Не знаю, что у него в голове промелькнуло. Не знаю, что он хотел сделать. Но прелесть футбола в простоте. Покати чем угодно — ворота пустые, все лежали. Сложнее было промахнуться», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром». Игра проходила на стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч завершился вничью — 1:1.
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