«Манчестер Сити» уверенно переиграл «Вест Хэм» на выезде

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне проходил матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» обыграл своего соперника со счётом 3:1.
«Вест Хэм» первым вышел вперёд благодаря голу полузащитника Джеймса Уорд-Прауса на 36-й минуте, отличившегося с передачи Владимира Цоуфала. В самом начале второго тайма «Сити» восстановил равенство — голом отметился Жереми Доку.
На 76-й минуте «горожане» впервые в матче повели — голом отметился полузащитник Бернарду Силва. Матч так и завершился — победа «Сити» 3:1.
На данный момент «горожане» с 15 очками в активе занимают первое место в таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» располагается на шестой строчке, набрав 10 очков.
- 16 сентября 2023
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