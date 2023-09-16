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«Манчестер Сити» уверенно переиграл «Вест Хэм» на выезде

«Манчестер Сити» уверенно переиграл «Вест Хэм» на выезде
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Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне проходил матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» обыграл своего соперника со счётом 3:1.

«Вест Хэм» первым вышел вперёд благодаря голу полузащитника Джеймса Уорд-Прауса на 36-й минуте, отличившегося с передачи Владимира Цоуфала. В самом начале второго тайма «Сити» восстановил равенство — голом отметился Жереми Доку.

На 76-й минуте «горожане» впервые в матче повели — голом отметился полузащитник Бернарду Силва. Матч так и завершился — победа «Сити» 3:1.

На данный момент «горожане» с 15 очками в активе занимают первое место в таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» располагается на шестой строчке, набрав 10 очков.

Англия - Премьер-лига . 5-й тур
16 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Уорд-Праус – 36'     1:1 Доку – 46'     1:2 Б. Силва – 76'     1:3 Холанд – 86'    
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