Игрок «Сочи» Юсупов объяснил своё отсутствие в заявке на игру со «Спартаком»

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Артур Юсупов рассказал, почему не попал в заявку на матч с московским «Спартаком».

«Сегодня не в заявке, потому что травма. Не очень серьезная», — передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 16 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужит судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 10 очков после семи туров. «Сочи» расположился на 12-й строчке таблицы, набрав шесть очков.