Тихонов: не понял, почему, когда «Крылья» остались в большинстве, ЦСКА стал доминировать

Бывший игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказался об игре самарцев с ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ (2:2).
«Наверное, счёт закономерный. Я просто не понял, почему, когда «Крылья» остались в большинстве, ЦСКА стал доминировать. При равных составах ЦСКА 20-25 минут ничего сделать не мог. Когда вы контролируете игру, происходит такая нелепость в виде пенальти, который «привозит» вратарь («Крыльев Советов». — Прим. «Чемпионата»). После такого что‑то нарушается. Теряется уверенность.
Для ЦСКА замены после удаления Виллиана Роши перевернули игру. ЦСКА вдесятером прессинговал. Почему в 11 они так не играли? Когда петух тебя клюнул в одно место, тебе нужно и бегать за троих. Аббосбек Файзуллаев вышел на замену и повлиял на игру. Он не то что влюбил нас в себя, но болельщики ЦСКА могут сказать, что это правильный выбор», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».
- 16 сентября 2023
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