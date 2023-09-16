«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: «горожане» повели с разницей в два мяча

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне проходит матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вест Хэм» открыл счёт в матче на 36-й минуте благодаря голу полузащитника Джеймса Уорд-Прауса, отличившегося с передачи Владимира Цоуфала. В самом начале второго тайма «Сити» восстановил равенство — голом отметился Жереми Доку.

На 76-й минуте «горожане» впервые в матче повели — голом отметился полузащитник Бернарду Силва. На 86-й минуте ещё один мяч забил форвард «Сити» Эрлинг Холанд. «Горожане» ведут — 3:1.

В предыдущем розыгрыше АПЛ «Манчестер Сити» одержал две победы в противостоянии с «Вест Хэм Юнайтед». На выезде в 1-м туре «горожане» переиграли лондонский коллектив со счётом 2:0, а домашняя встреча завершилась разгромом (3:0).