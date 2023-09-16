Защитник «Спартака» Литвинов ответил, почему пропускает матч с «Сочи»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, почему он не попал в заявку на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Почему не в заявке? Есть небольшое повреждение. Правда, что в сборной сломался? Нет, просто травма», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 16 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужит судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 10 очков после семи туров. «Сочи» расположился на 12-й строчке таблицы, набрав шесть очков.
- 16 сентября 2023
-
19:36
-
19:32
-
19:29
-
19:21
-
19:21
-
19:12
-
19:08
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
18:52
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:38
-
18:38
-
18:36
-
18:24
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
17:57
-
17:54
-
17:49
-
17:44
-
17:42
-
17:39
-
17:35