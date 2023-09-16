Защитник «Спартака» Литвинов ответил, почему пропускает матч с «Сочи»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, почему он не попал в заявку на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Почему не в заявке? Есть небольшое повреждение. Правда, что в сборной сломался? Нет, просто травма», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужит судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 10 очков после семи туров. «Сочи» расположился на 12-й строчке таблицы, набрав шесть очков.