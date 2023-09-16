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«Тоттенхэм» вырвал победу у «Шеффилда», забив два мяча в компенсированное время

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Шеффилда», забив два мяча в компенсированное время
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Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне проходил матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Шеффилд Юнайтед». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Тоттенхэм» вырвал победу в концовке матча — 2:1.

В первой половине встречи команды не смогли отметиться забитыми мячами. «Шеффилд» первым вышел вперёд благодаря голу полузащитника Густаво Хамера на 74-й минуте. «Тоттенхэм» не желал сдаваться и сумел забить два мяча: сперва на 90+8-й минуте отличился форвард Ришарлисон, а ещё через две минуты вингер Деян Кулушевски принёс своей команде победу — 2:1.

На данный момент «Тоттенхэм» с 13 очками в активе занимает второе место в таблице чемпионата Англии. «Шеффилд» располагается на 17-й строчке, набрав лишь одно очко.

Англия - Премьер-лига . 5-й тур
16 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Хамер – 73'     1:1 Ришарлисон – 90+8'     2:1 Кулушевски – 90+10'    
Удаления: нет / Макбарни – 90+14'
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