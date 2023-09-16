«Тоттенхэм» вырвал победу у «Шеффилда», забив два мяча в компенсированное время

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне проходил матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Шеффилд Юнайтед». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Тоттенхэм» вырвал победу в концовке матча — 2:1.

В первой половине встречи команды не смогли отметиться забитыми мячами. «Шеффилд» первым вышел вперёд благодаря голу полузащитника Густаво Хамера на 74-й минуте. «Тоттенхэм» не желал сдаваться и сумел забить два мяча: сперва на 90+8-й минуте отличился форвард Ришарлисон, а ещё через две минуты вингер Деян Кулушевски принёс своей команде победу — 2:1.

На данный момент «Тоттенхэм» с 13 очками в активе занимает второе место в таблице чемпионата Англии. «Шеффилд» располагается на 17-й строчке, набрав лишь одно очко.