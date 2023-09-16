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Барселона — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Барселона» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:00

«Барселона» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:00
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Сегодня, 16 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Примеры между каталонской «Барселоной» и «Бетисом». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 5-й тур
16 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках Ла Лиги. «Барселона» смогла одержать две победы: в первом круге каталонцы обыграли «Бетис» на выезде со счётом 1:2, а во втором — на домашней арене разгромили соперника (4:0).

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея десять очков после четырёх игр. Отставание каталонцев от лидера чемпионата, мадридского «Реала» — два очка. «Бетис» располагается на восьмой строчке, набрав семь очков.

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