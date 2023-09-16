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«Боруссия» Д одержала волевую победу над «Фрайбургом» в матче 4-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д одержала волевую победу над «Фрайбургом» в матче 4-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Фрайбургом» со счётом 4:2.

В начале матча, на 11-й минуте защитник гостей Матс Хуммельс открыл счёт, выведя «Боруссию» вперёд. В концовке первого тайма, на 45+3-й минуте Лукас Хёлер сравнял счёт во встрече, а на 45+6-й минуте Николас Хефлер вывел «Фрайбург» вперёд. Во втором тайме, на 60-й минуте Дониэлл Мален сделал счёт равным. В концовке матча, на 88-й минуте Матс Хуммельс вновь вывел гостей вперёд, оформив дубль. На 90+2-й минуте Марко Ройс поразил ворота «Фрайбурга, удвоив преимущество гостей и установив окончательный счёт матча — 4:2, волевая победа «Боруссии».

После результата данного матча «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав восемь очков после четырёх матчей. «Фрайбург» находится на девятой строчке, заработав шесть очков.

Германия - Бундеслига . 4-й тур
16 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 4
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Хуммельс – 11'     1:1 Хёлер – 45+3'     2:1 Хефлер – 45+6'     2:2 Мален – 60'     2:3 Хуммельс – 88'     2:4 Ройс – 90+2'    
Удаления: Хефлер – 81' / нет
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