«Боруссия» Д одержала волевую победу над «Фрайбургом» в матче 4-го тура Бундеслиги

Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Фрайбургом» со счётом 4:2.

В начале матча, на 11-й минуте защитник гостей Матс Хуммельс открыл счёт, выведя «Боруссию» вперёд. В концовке первого тайма, на 45+3-й минуте Лукас Хёлер сравнял счёт во встрече, а на 45+6-й минуте Николас Хефлер вывел «Фрайбург» вперёд. Во втором тайме, на 60-й минуте Дониэлл Мален сделал счёт равным. В концовке матча, на 88-й минуте Матс Хуммельс вновь вывел гостей вперёд, оформив дубль. На 90+2-й минуте Марко Ройс поразил ворота «Фрайбурга, удвоив преимущество гостей и установив окончательный счёт матча — 4:2, волевая победа «Боруссии».

После результата данного матча «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав восемь очков после четырёх матчей. «Фрайбург» находится на девятой строчке, заработав шесть очков.