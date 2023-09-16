«Боруссия» Д одержала волевую победу над «Фрайбургом» в матче 4-го тура Бундеслиги

Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Фрайбургом» со счётом 4:2.
В начале матча, на 11-й минуте защитник гостей Матс Хуммельс открыл счёт, выведя «Боруссию» вперёд. В концовке первого тайма, на 45+3-й минуте Лукас Хёлер сравнял счёт во встрече, а на 45+6-й минуте Николас Хефлер вывел «Фрайбург» вперёд. Во втором тайме, на 60-й минуте Дониэлл Мален сделал счёт равным. В концовке матча, на 88-й минуте Матс Хуммельс вновь вывел гостей вперёд, оформив дубль. На 90+2-й минуте Марко Ройс поразил ворота «Фрайбурга, удвоив преимущество гостей и установив окончательный счёт матча — 4:2, волевая победа «Боруссии».
После результата данного матча «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав восемь очков после четырёх матчей. «Фрайбург» находится на девятой строчке, заработав шесть очков.
- 16 сентября 2023
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:31
-
20:28
-
20:25
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
19:56
-
19:52
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
19:32
-
19:29
-
19:21
-
19:21
-
19:12
-
19:08
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
18:52
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:38