Геннадий Орлов: Абаскаль ещё не всё сказал в «Спартаке». Дайте ему поработать

Футбольный эксперт Геннадий Орлов отреагировал на призывы к отставке главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль ещё не всё сказал в «Спартаке», дайте ему поработать. Но я понимаю, почему сейчас к нему возникают вопросы. У «Спартака» нет настоящего костяка. Костяк — это группа ведущих игроков, которые всегда дают определённый уровень. А в «Спартаке» сейчас даже Промес играет эпизодами. Есть матчи, в которых он просто пропадает. Абаскалю нужен костяк. Но у него сейчас нет группы игроков, на которых он был мог положиться. Видно, что команда бежит и играет, но есть серьёзные проблемы в обороне.
Я всю жизнь дружил со спартаковцами — Никита Симонян, Алексей Парамонов, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Женя Ловчев. У «Спартака» очень много болельщиков, и я их уважаю. Но вот у «Спартака» всё как-то не складывается организация процесса. Почему вот после первых семи туров начали говорить, что надо снимать Абаскаля? Почему так рано-то? Он же в прошлом сезоне себя зарекомендовал. Значит, в нём что-то есть. Плюс учитывайте, что ему 34 года, нет опыта. Поэтому он часто меняет победный состав», — приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, подопечные Гильермо Абаскаля проиграли три из четырёх последних матчей в РПЛ. Московская команда занимает девятое место, имея в активе 10 очков.
- 16 сентября 2023
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