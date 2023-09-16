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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу не проигрывает в 50 домашних матчах подряд

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу не проигрывает в 50 домашних матчах подряд
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Главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу не проигрывает в 50 домашних матчах национальных чемпионатов подряд. Об этом сообщает Squawka в «Твиттере».

Беспроигрышная серия взяла своё начало в чемпионате Японии с «Йокогамой». За время работы в шотландском «Селтике» Ангелос не проиграл ни одного домашнего матча в чемпионате. В чемпионате Англии «Тоттенхэм» одержал победы в обеих домашних встречах под руководством австралийского специалиста.

57-летний Постекоглу возглавил лондонский клуб этим летом. Ранее австралийский специалист успел поработать в сборной Австралии по футболу, «Мельбурн Виктории», «Брисбен Роар» и «Панахаики».

На данный момент «Тоттенхэм» с 13 очками в активе занимает второе место в таблице чемпионата Англии.

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