Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу не проигрывает в 50 домашних матчах подряд

Главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу не проигрывает в 50 домашних матчах национальных чемпионатов подряд. Об этом сообщает Squawka в «Твиттере».

Беспроигрышная серия взяла своё начало в чемпионате Японии с «Йокогамой». За время работы в шотландском «Селтике» Ангелос не проиграл ни одного домашнего матча в чемпионате. В чемпионате Англии «Тоттенхэм» одержал победы в обеих домашних встречах под руководством австралийского специалиста.

57-летний Постекоглу возглавил лондонский клуб этим летом. Ранее австралийский специалист успел поработать в сборной Австралии по футболу, «Мельбурн Виктории», «Брисбен Роар» и «Панахаики».

На данный момент «Тоттенхэм» с 13 очками в активе занимает второе место в таблице чемпионата Англии.