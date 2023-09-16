Клопп: хуже, чем в первом тайме матча с «Вулвз», играть нельзя. В перерыве я всё поменял

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (3:1) в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы должны играть лучше, чем в первом тайме. Во второй половине игра стала лучше. В первой у нас было множество проблем.
Выбор стартового состава получился не совсем идеальным. После первого тайма я подумал, что мы уже не можем играть хуже. Поэтому во втором тайме изменили почти всё как тактически, так и физически.
Во втором тайме мы целиком и полностью контролировали ход матча. Мы заслужили итоговую победу. Я доволен составом, который у нас есть на данный момент. Мы не сдавались до самого конца, и это самое главное. Если побеждаешь в не очень удачных матчах, то можешь провести хороший сезон», – приводит слова Клоппа BBC.
- 16 сентября 2023
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:31
-
20:28
-
20:25
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
19:56
-
19:52
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
19:32
-
19:29
-
19:21
-
19:21
-
19:12
-
19:08
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
18:52
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:38