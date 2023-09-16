Клопп: хуже, чем в первом тайме матча с «Вулвз», играть нельзя. В перерыве я всё поменял

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (3:1) в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы должны играть лучше, чем в первом тайме. Во второй половине игра стала лучше. В первой у нас было множество проблем.

Выбор стартового состава получился не совсем идеальным. После первого тайма я подумал, что мы уже не можем играть хуже. Поэтому во втором тайме изменили почти всё как тактически, так и физически.

Во втором тайме мы целиком и полностью контролировали ход матча. Мы заслужили итоговую победу. Я доволен составом, который у нас есть на данный момент. Мы не сдавались до самого конца, и это самое главное. Если побеждаешь в не очень удачных матчах, то можешь провести хороший сезон», – приводит слова Клоппа BBC.