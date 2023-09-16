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«Спартак» — «Сочи»: первый тайм прошёл без голов

«Спартак» — «Сочи»: первый тайм прошёл без голов
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Сегодня, 16 сентября, проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
16 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Бабич – 90+1'    

В первом тайме обе команды имели голевые моменты, а «Спартак» обладал серьёзным преимуществом по владению мячом (76%), но не смог его реализовать — первый тайм прошёл без забитых мячей, 0:0.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 10 очков после семи туров. «Сочи» расположился на 12-й строчке таблицы, набрав шесть очков.

Последняя встреча команд в РПЛ, проходившая на поле «Сочи», завершилась вничью, со счётом 1:1. В первом круге «Спартак» дома разгромил южан со счётом 3:0.

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