«Интер» — «Милан»: Чалханоглу забил четвёртый мяч хозяев
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В эти минуты проходит матч 4-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Миланом». Игра идёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучал 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия - Серия А . 4-й тур
16 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 1
Милан
Милан
1:0 Мхитарян – 5' 2:0 Тюрам – 38' 2:1 Леау – 57' 3:1 Мхитарян – 69' 4:1 Чалханоглу – 79' 5:1 Фраттези – 90+3'
На 79-й минуте турецкий игрок «Интера» Хакан Чалханоглу реализовал пенальти и сделал счёт 4:1.
В текущем чемпионате обе команды идут без потерь — у каждой по девять очков после трёх матчей. «Интер» находится на первом месте благодаря разнице забитых мячей.
В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. В первом круге победу одержал «Милан» (3:2), а во втором «Интер» оказался сильнее своего соперника (1:0).
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