Экс-тренер академии «Краснодара»: всегда знал, что Сперцян станет хорошим игроком

Бывший тренер академии «Краснодара» Предраг Ранджелович высказался о талантливых воспитанниках клуба, с которыми он работал с 2014 по 2015 год.
«Чем запомнился период работы в «Краснодаре»? Сотрудничал с «быками» около полутора лет. Успел потренировать Уткина, Шапи, Игнатьева, Сперцяна, Мацукатова, Сафонова и Латышонка, который сейчас в «Балтике».
Всегда знал, что Сперцян станет хорошим игроком. Трудно сказать, нужно ему в Европу или нет, но знаю, что у него были предложения оттуда. Тоже из Нидерландов? Да», — приводит слова Ранджеловича Sport24.
На данный момент «Краснодар» идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. В текущем сезоне Сперцян провёл девять матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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