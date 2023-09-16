«Интер» разгромил «Милан» со счётом 5:1 в матче 4-го тура Серии А

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Миланом». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучал 19:00 мск. «Интер» добился разгромной победы — 5:1.

Полузащитник хозяев Генрих Мхитарян вывел свою команду вперёд уже на пятой минуте встречи. До перерыва «Интер» смог увеличить своё преимущество до двух мячей. Гол на счету нападающего Маркуса Тюрама. Во второй половине встречи «Милан» отыграл один мяч благодаря усилиям португальца Рафаэла Леау. Однако второй гол Мхитаряна на 69-й минуте вернул «Интеру» комфортное преимущество. На 79-й турецкий полузащитник хозяев Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, доведя разрыв до трёх мячей. На 90+3-й минуте полузащитник «Интера» Давиде Фраттези забил пятый гол своей команды.

После этой победы «Интер» набрал 12 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Серии А. В активе «Милана» осталось девять очков. Команда опустилась на третье место в чемпионате.