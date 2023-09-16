«Барселона» — «Бетис»: стартовые составы на матч 5-го тура Ла Лиги

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Примеры между каталонской «Барселоной» и «Бетисом». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде, Ромеу, де Йонг, Гави, Торрес, Феликс, Левандовски.
«Бетис»: Силва, Бельерин, Бартра, Миранда, Риад, Альтимира, Рока, Иско, Айосе Перес, Луис Энрике, Виллиан Жозе.
В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках Ла Лиги. «Барселона» смогла одержать две победы: в первом круге каталонцы обыграли «Бетис» на выезде со счётом 1:2, а во втором — на домашней арене разгромили соперника (4:0).
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея десять очков после четырёх игр. Отставание каталонцев от лидера чемпионата, мадридского «Реала» — два очка. «Бетис» располагается на восьмой строчке, набрав семь очков.
- 16 сентября 2023
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