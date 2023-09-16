«Как игра? Вы всё видели». Борис Ротенберг — о поражении «Сочи» от «Спартака»
Поделиться
Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Напомним, красно-белые одержали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря голу новичка команды Срджана Бабича.
«Как игра? Вы всё видели», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
22:31
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:43
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:29
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:16
-
21:14
-
21:08
-
21:00
Партнерский контент