«Как игра? Вы всё видели». Борис Ротенберг — о поражении «Сочи» от «Спартака»

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Напомним, красно-белые одержали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря голу новичка команды Срджана Бабича.

«Как игра? Вы всё видели», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.