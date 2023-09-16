Александр Мостовой: победа «Спартака» — только благодаря травме игрока «Сочи»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

«Победа «Спартака» только благодаря травме у игрока «Сочи». «Спартак» до удаления нагнетал и давил, но опасных моментов не было. Игра катилась к ничейному результату — это было бы более справедливо. Фарт присутствует. У «Спартака» есть кем усилить игру, в отличие от «Сочи». Для «Спартака» хороший результат», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.