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Гендиректор «Спартака» Малышев подвёл итоги трансферного окна

Гендиректор «Спартака» Малышев подвёл итоги трансферного окна
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подвёл итоги прошедшего летнего трансферного окна.

«Не всё получилось, что изначально хотели. Тем не менее укрепили те позиции, которые хотели укрепить в первую очередь. Видно по первым играм, что у пришедших игроков есть качество. Насколько они впишутся и добавят, будет видно к зимнему трансферному окну», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в прошедшее трансферное окно «Спартак» подписал четырёх футболистов — защитников Олега Рябчука («Олимпиакос») и Срджана Бабича («Альмерия»), полузащитника Хесуса Медину (ЦСКА) и вингера Тео Бонгонда («Кадис»).

На данный момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата.

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