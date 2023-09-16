Гендиректор «Спартака» Малышев подвёл итоги трансферного окна

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подвёл итоги прошедшего летнего трансферного окна.
«Не всё получилось, что изначально хотели. Тем не менее укрепили те позиции, которые хотели укрепить в первую очередь. Видно по первым играм, что у пришедших игроков есть качество. Насколько они впишутся и добавят, будет видно к зимнему трансферному окну», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, в прошедшее трансферное окно «Спартак» подписал четырёх футболистов — защитников Олега Рябчука («Олимпиакос») и Срджана Бабича («Альмерия»), полузащитника Хесуса Медину (ЦСКА) и вингера Тео Бонгонда («Кадис»).
На данный момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата.
- 16 сентября 2023
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