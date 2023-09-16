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Гендиректор «Спартака» Малышев отреагировал на победу в матче с «Сочи»

Гендиректор «Спартака» Малышев отреагировал на победу в матче с «Сочи»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу красно-белых в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

«Интересная игра. Давили, дожали. Мне кажется, эмоциональная игра для зрителей и с хеппи-эндом. Про судейство стараюсь не говорить», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.

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