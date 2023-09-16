Гендиректор «Спартака»: есть ли претензии к сборной из-за травмы Литвинова? Не комментирую

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, есть ли у него претензии к тренерскому штабу сборной России из-за травмы защитника красно-белых Руслана Литвинова.

«К сожалению, травма есть. Травма несерьёзная, но надо долечить. Рисковать не будем. Есть ли претензии к тренерскому штабу сборной России? Не комментирую», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 16 августа, прошёл матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Спартак» минимально обыграл «Сочи» со счётом 1:0.