Гендиректор «Спартака»: есть ли претензии к сборной из-за травмы Литвинова? Не комментирую

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, есть ли у него претензии к тренерскому штабу сборной России из-за травмы защитника красно-белых Руслана Литвинова.
«К сожалению, травма есть. Травма несерьёзная, но надо долечить. Рисковать не будем. Есть ли претензии к тренерскому штабу сборной России? Не комментирую», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 16 августа, прошёл матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Спартак» минимально обыграл «Сочи» со счётом 1:0.
- 16 сентября 2023
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