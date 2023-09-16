Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака»: есть ли претензии к сборной из-за травмы Литвинова? Не комментирую

Гендиректор «Спартака»: есть ли претензии к сборной из-за травмы Литвинова? Не комментирую
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, есть ли у него претензии к тренерскому штабу сборной России из-за травмы защитника красно-белых Руслана Литвинова.

«К сожалению, травма есть. Травма несерьёзная, но надо долечить. Рисковать не будем. Есть ли претензии к тренерскому штабу сборной России? Не комментирую», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 16 августа, прошёл матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Спартак» минимально обыграл «Сочи» со счётом 1:0.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Литвинов ответил, почему пропускает матч с «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android