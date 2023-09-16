В «Спартаке» заявили, что потеря очков с «Сочи» не могла грозить Абаскалю отставкой

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Потеря очков в матче с «Сочи» не могла грозить Абаскалю отставкой», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после сегодняшней победы над футбольным клубом «Сочи» (1:0), в матче 8-го тура чемпионата России, «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.