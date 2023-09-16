Гвардиола — о победе над «Вест Хэмом»: мы провели фантастический матч. Очень доволен Доку
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги победного матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (3:1).
«Мы провели фантастический матч. Даже несмотря на то что уступали к перерыву сильной команде. Во втором тайме мы были более терпеливыми и эффективными. Отличная победа в игре с хорошим соперником!
Доку в своей первой игре был застенчив, но сегодня он выдал невероятный матч. Он хорошо справлялся на фланге, владел мячом, выходил один на один и не только – у него есть способность угадывать, когда нужно отдать пас другому игроку. Я очень им доволен, это была отличная игра от Жереми», – приводит слова Гвардиолы BBC.
На данный момент «горожане» с 15 очками в активе занимают первое место в таблице чемпионата Англии.
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