Гвардиола — о победе над «Вест Хэмом»: мы провели фантастический матч. Очень доволен Доку

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги победного матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (3:1).

«Мы провели фантастический матч. Даже несмотря на то что уступали к перерыву сильной команде. Во втором тайме мы были более терпеливыми и эффективными. Отличная победа в игре с хорошим соперником!

Доку в своей первой игре был застенчив, но сегодня он выдал невероятный матч. Он хорошо справлялся на фланге, владел мячом, выходил один на один и не только – у него есть способность угадывать, когда нужно отдать пас другому игроку. Я очень им доволен, это была отличная игра от Жереми», – приводит слова Гвардиолы BBC.

На данный момент «горожане» с 15 очками в активе занимают первое место в таблице чемпионата Англии.