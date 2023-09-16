Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу красно-белых в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

«Заслуженная победа. С первой по последнюю минуту. Мы могли забивать в первые 10 минут. Рад, что мы одержали победу после негативной серии. Это поможет снять нам психологический блок. Все хотели, все желали победить. Жаль, что мы не забили раньше, моментов было достаточно. Отмечу и тех, кто был на скамейке. Они классно поддерживали ребят», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.