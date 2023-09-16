В «Спартаке» высказались об идее включить Романцева в совет директоров клуба

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал идею с включением Олега Романцева в совет директоров красно-белых.
«Романцев в совете директоров «Спартака»? На данный момент никаких обращений к нам не было. Но мы с Олегом Ивановичем на связи. Я с радостью всегда с ним встречаюсь и буду продолжать общаться. Все его советы и рекомендации мы принимаем очень серьёзно», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Романцев возглавлял национальную команду России с 1994 по 1996 год, а также с 1998 по 2002 год. Помимо национальной команды, он работал в «Спартаке» (Москва), «Динамо» (Москва), «Сатурне» (Раменское) и ряде других команд. Во времена карьеры футболиста Романцев выступал за московский «Спартак» и красноярский «Автомобилист».
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