Абаскаль: сборная России может говорить что угодно. Мы сказали им, что у Литвинова травма

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ситуации с футболистом команды Русланом Литвиновым.

«Почему Джикия не сыграл? Технический выбор, как и со всеми остальными. Литвинов? Сборная России может говорить всё что угодно. Есть правда — мы донесли до них нашу просьбу, не вижу смысла что-то обсуждать. У него была травма, было воспаление, он сыграл 90 минут в сборной, после чего не смог сыграть за «Спартак». Всё, финиш», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, красно-белые одержали минимальную победу над «Сочи» со счётом 1:0 благодаря голу новичка команды Срджана Бабича.

После сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.