Абаскаль: главная задача судей — заботиться о здоровье игроков, но у них есть руководитель

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о судействе в игре 8-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:0).

«Не в моей компетенции оценивать работу арбитров. Есть руководящие органы, которые должны отслеживать, в каком стиле работают судьи, насколько они заботятся о здоровье игроков. Мне кажется, это главная задача. Конечно, неприятно, когда останавливают атаки таким образом, а карточки не даются. Но у судей есть руководители», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.