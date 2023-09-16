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Барселона — Реал Бетис. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Барселона» — «Бетис»: каталонцы ведут с преимуществом в два мяча

«Барселона» — «Бетис»: каталонцы ведут с преимуществом в два мяча
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В эти минуты проходит матч 5-го тура испанской Примеры между каталонской «Барселоной» и «Бетисом». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 5-й тур
16 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Феликс – 25'     2:0 Левандовски – 32'     3:0 Ф. Торрес – 62'     4:0 Рафинья – 66'     5:0 Канселу – 81'    

«Барселона» повела с преимуществом в два мяча уже к 35-й минуте благодаря голам Жоау Феликса и Роберта Левандовского.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках Ла Лиги. «Барселона» смогла одержать две победы: в первом круге каталонцы обыграли «Бетис» на выезде со счётом 1:2, а во втором — на домашней арене разгромили соперника (4:0).

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея десять очков после четырёх игр. Отставание каталонцев от лидера чемпионата, мадридского «Реала» — два очка. «Бетис» располагается на восьмой строчке, набрав семь очков.

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