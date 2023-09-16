В сборной России прокомментировали ситуацию с травмой игрока «Спартака» Литвинова

Старший врач сборной России по футболу Владимир Хайтин высказался о травме защитника «Спартака» Руслана Литвинова.
«Комментарий главного тренера «Спартака» по Руслану Литвинову, мягко говоря, вызвал удивление. На примере Сергея Пиняева можно понять позицию тренерского и медицинского штабов сборной России — всегда и однозначно не рисковать здоровьем игроков при малейшем подозрении на риск усугубить травму.
На первом же собрании на сборе, накануне и в день игры тренерский и медицинский штабы традиционно опрашивают игроков, у которых, возможно, появились медицинские, психологические или иные причины пропустить матч. То же самое Валерий Георгиевич спрашивал у футболистов в перерыве игры с Катаром. И ни тогда, ни ранее Руслан не выразил желания пропустить игру или запросить замену во время матча.
Добавлю, что перед началом сбора просьб и рекомендаций об отстранении от тренировочного процесса по Литвинову от «Спартака» мы не получали, однако сам игрок пожаловался на хроническую проблему, которая не лимитировала участие в тренировочном и игровом процессах. То есть эта проблема возникла не перед минувшим сбором национальной команды. В расположении сборной он не пропустил ни одной тренировки и был готов сыграть 90 минут. Во время всего сбора Руслан получал необходимый комплекс физиотерапевтических и восстановительных процедур. И, конечно, вся информация своевременно доводилась до футбольного клуба «Спартак». Как и сказал выше, никаких рекомендаций и просьб от «Спартака» мы сами не получали», — приводит слова Хайтина «Матч ТВ».
- 16 сентября 2023
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