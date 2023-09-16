Даниил Хлусевич: верил, что сегодня «Спартак» победит «Сочи»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвёл итоги победного матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

«Самое важное, что сегодня победили и заработали три очка, потому что четыре матча подряд не выигрывали.

Сумбурная игра? Почему? В нашем исполнении достаточно хороший матч получился. Да, фолили, замедляли игру — это влияет на темп игры. Я верил, что сегодня победим. У нас это получилось», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.