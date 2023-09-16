Промес: мы показали спартаковский дух, показали, что мы одна команда и боремся до конца

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу красно-белых в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

«Сегодня мы показали то, чего нам, возможно, не хватало до перерыва на матчи сборных. Мы показали спартаковский дух, показали, что нельзя сдаваться, что мы одна команда и боремся до конца. Спасибо всем ребятам, комплименты команде. Это было здорово, что мы бились до конца.

Сидело ли в голове, что «Спартак» не выиграл несколько матчей и не забивал с игры? Действительно, было сложно. Полоса неудач привела к тому, что нам не хватало уверенности. Очень важно хорошо играть в атаке и приносить результат. Сегодня мы прессинговали до конца. Да, я сделал голевую передачу, но забил защитник. Главное, что команда выиграла. Готов ли я сыграть в нападении, если придётся? Я готов сыграть на любой позиции, куда поставит тренер. Главное — забивать голы. Готов приносить результат команде», — приводит слова Промеса «Матч ТВ».

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.