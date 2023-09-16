Экс-футболист «Спартака» Зуев стал игроком клуба сербской Суперлиги ИМТ Белград
Поделиться
Спортивный директор сербского клуба ИМТ Белград рассказал, что бывший футболист московского «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Зуев стал игроком команды.
«Да, уже перешёл к нам. Подписали контракт. Переговоры шли долго, но самое главное — Александр хотел поиграть в Европе. А сейчас чемпионат Сербии входит в число лучших десяти лиг УЕФА. «Црвена Звезда» играет в Лиге чемпионов, ТСЦ — в Лиге Европы, «Чукарички» — в Лиге конференций. «Партизан» и «Войводина» в групповые этапы еврокубков не пробились, но всё равно — хорошие команды.
Наш новобранец хотел играть в Европе — и, в принципе, это было нашим большим козырем. Трудовое соглашение Александра Зуева с ИМТ подписано на один год», — приводит слова Говедарицы Legalbet.kz.
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
22:39
-
22:31
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:43
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:29
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:16
-
21:14
-
21:08
Партнерский контент