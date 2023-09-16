Экс-футболист «Спартака» Зуев стал игроком клуба сербской Суперлиги ИМТ Белград

Спортивный директор сербского клуба ИМТ Белград рассказал, что бывший футболист московского «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Зуев стал игроком команды.

«Да, уже перешёл к нам. Подписали контракт. Переговоры шли долго, но самое главное — Александр хотел поиграть в Европе. А сейчас чемпионат Сербии входит в число лучших десяти лиг УЕФА. «Црвена Звезда» играет в Лиге чемпионов, ТСЦ — в Лиге Европы, «Чукарички» — в Лиге конференций. «Партизан» и «Войводина» в групповые этапы еврокубков не пробились, но всё равно — хорошие команды.

Наш новобранец хотел играть в Европе — и, в принципе, это было нашим большим козырем. Трудовое соглашение Александра Зуева с ИМТ подписано на один год», — приводит слова Говедарицы Legalbet.kz.