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Экс-футболист «Спартака» Зуев стал игроком клуба сербской Суперлиги ИМТ Белград

Экс-футболист «Спартака» Зуев стал игроком клуба сербской Суперлиги ИМТ Белград
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Спортивный директор сербского клуба ИМТ Белград рассказал, что бывший футболист московского «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Зуев стал игроком команды.

«Да, уже перешёл к нам. Подписали контракт. Переговоры шли долго, но самое главное — Александр хотел поиграть в Европе. А сейчас чемпионат Сербии входит в число лучших десяти лиг УЕФА. «Црвена Звезда» играет в Лиге чемпионов, ТСЦ — в Лиге Европы, «Чукарички» — в Лиге конференций. «Партизан» и «Войводина» в групповые этапы еврокубков не пробились, но всё равно — хорошие команды.

Наш новобранец хотел играть в Европе — и, в принципе, это было нашим большим козырем. Трудовое соглашение Александра Зуева с ИМТ подписано на один год», — приводит слова Говедарицы Legalbet.kz.

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