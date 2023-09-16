«Спартак» окажет помощь Квинси Промесу в получении российского паспорта

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, что красно-белые помогут нападающему команды Квинси Промесу получить российский паспорт.
«На данный момент, насколько я знаю, у Квинси нет российского паспорта. Дальше — это вопрос к нему. Если ему будет нужна какая-то помощь, то мы её окажем», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, «Спартак» уже просил гражданство РФ для Промеса в ноябре 2022-го, однако Министерство спорта России сообщило об отказе в предоставлении российского паспорта футболисту из-за уголовного преследования в Нидерландах.
В текущем сезоне 31-летний нидерландский игрок принял участие в десяти матчах москвичей во всех турнирах. В этих встречах полузащитник записал на свой счёт три гола и четыре результативные передачи.
- 16 сентября 2023
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