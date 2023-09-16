Гаич: красная карточка Роши дала нам ментальное ускорение, начали бегать как сумасшедшие

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич прокомментировал игру своей команды во втором тайме матча 8-го тура с самарскими «Крыльями Советов».
«Мы вышли на второй тайм очень заряженные, создавали больше моментов. Но эта красная карточка… Я даже не знаю, что тут сказать. Правда, она дала нам ментальное ускорение, мы начали бегать как сумасшедшие, бороться за каждый клочок пространства, но нам не хватило удачи», — сказал Гаич в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.
По итогам этого матча ЦСКА поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. «Крылья» теперь располагаются на втором месте с 15 очками.
- 16 сентября 2023
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