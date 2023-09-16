Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаич: красная карточка Роши дала нам ментальное ускорение, начали бегать как сумасшедшие

Гаич: красная карточка Роши дала нам ментальное ускорение, начали бегать как сумасшедшие
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич прокомментировал игру своей команды во втором тайме матча 8-го тура с самарскими «Крыльями Советов».

«Мы вышли на второй тайм очень заряженные, создавали больше моментов. Но эта красная карточка… Я даже не знаю, что тут сказать. Правда, она дала нам ментальное ускорение, мы начали бегать как сумасшедшие, бороться за каждый клочок пространства, но нам не хватило удачи», — сказал Гаич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.

По итогам этого матча ЦСКА поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. «Крылья» теперь располагаются на втором месте с 15 очками.

Материалы по теме
ЦСКА вырвал ничью в матче с «Крыльями Советов», уступая по ходу игры в два мяча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android