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Даниил Денисов: после матча с «Краснодаром» думал, как избежать ошибки в следующий раз

Даниил Денисов: после матча с «Краснодаром» думал, как избежать ошибки в следующий раз
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов подвёл итоги победного матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

«Тренер решает, кого ставить в стартовый состав. Смотрел момент ошибки. Думал, как в будущем избежать этой ошибки в следующий раз. Выбивал мяч в похожих моментах? Надо разбирать каждый момент индивидуально. Но какие-то эпизоды похожи — играл попроще», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.

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