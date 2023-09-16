Даниил Денисов: после матча с «Краснодаром» думал, как избежать ошибки в следующий раз
Поделиться
Защитник «Спартака» Даниил Денисов подвёл итоги победного матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).
«Тренер решает, кого ставить в стартовый состав. Смотрел момент ошибки. Думал, как в будущем избежать этой ошибки в следующий раз. Выбивал мяч в похожих моментах? Надо разбирать каждый момент индивидуально. Но какие-то эпизоды похожи — играл попроще», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
22:39
-
22:31
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:43
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:29
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:16
-
21:14
-
21:08
Партнерский контент