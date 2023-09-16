Даниил Денисов: после матча с «Краснодаром» думал, как избежать ошибки в следующий раз

Защитник «Спартака» Даниил Денисов подвёл итоги победного матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

«Тренер решает, кого ставить в стартовый состав. Смотрел момент ошибки. Думал, как в будущем избежать этой ошибки в следующий раз. Выбивал мяч в похожих моментах? Надо разбирать каждый момент индивидуально. Но какие-то эпизоды похожи — играл попроще», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.