Симоне Индзаги: успехи в прошлом сезоне позволили нам ещё больше поверить в свои силы

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о разгромной победе своей команды над «Миланом» (5:1) в матче 4-го тура Серии А.

«Мы отлично начали матч и постоянно сохраняли концентрацию, забивая голы в нужные моменты игры. Я поздравляю парней с тем, как они начали сезон. Мы рады, что дали фанатам причину для празднования.

Мы выиграли все четыре дерби в прошлом сезоне, что позволило нам завоевать трофей и выйти в финал Лиги чемпионов впервые за 13 лет. Сейчас же мы сделали только один из шагов, впереди ещё длинный путь.

В прошлом сезоне мы взяли два трофея, дошли до финала Лиги чемпионов – это помогло нам поверить в себя ещё больше. Теперь мы должны доказать, что прошлогодний успех не был случайностью», – приводит слова Индзаги Football Italia.

После сегодняшней победы «Интер» набрал 12 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.