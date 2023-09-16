Даниил Денисов: Джикия — лидер «Спартака». Без него на поле сложнее

Защитник «Спартака» Даниил Денисов оценил игру капитана красно-белых Георгия Джикии, отметив, что без него команде играть намного сложнее.

«Джикия — лидер в обороне и в команде. Когда он на поле, это плюс, потому что всегда добавляет в подсказе и принятии решений. Без него сложнее», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 16 августа, прошёл матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» минимально обыграл «Сочи» со счётом 1:0.

После сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.