Тренер «Милана» Пиоли — о разгроме от «Интера»: мы не должны извиняться перед болельщиками

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении от «Интера» (1:5) в матче 4-го тура Серии А.

«Я не согласен с теми, кто говорит, что мы должны извиниться перед болельщиками «Милана». По вашему мнению, мы хотели получить пять голов от «Интера»? Извиняться нужно тогда, когда ты что-то делаешь специально», — приводит слова Пиоли журналист Николо Скира.

После этой победы «Интер» набрал 12 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Серии А. В активе «Милана» осталось девять очков. Команда опустилась на третье место в чемпионате.

57-летний итальянский специалист возглавил «россонери» в 2019 году. Под его руководством клуб стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022. В прошлом сезоне «Милан» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.