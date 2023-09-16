Колосков: «Спартак» вымучил победу. С такой игрой очень тяжело бороться за чемпионство

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Спартака» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0), отметив, что красно-белым будет очень сложно бороться за чемпионство, особенно на фоне игры «Краснодара» и «Зенита».

«Спартак» вымучил эту победу, какой-то яркой игры нет. Думаю, что «Спартаку» с такой игрой будет очень тяжело бороться за чемпионство. Они вообще нестабильны — то поражение, то победа. Им будет тяжело на фоне «Краснодара» и «Зенита», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате.