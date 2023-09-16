«Интер» одержал пятую победу подряд над «Миланом». Это произошло впервые в истории
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В матче 4-го тура чемпионата Италии «Интер» разгромил «Милан» со счётом 5:1. Таким образом, «нерадзурри» впервые в истории обыграли своих главных оппонентов пять раз подряд. Общий счёт этих матчей – 12:1 в пользу «Интера».
С начала текущего года подопечные Симоне Индзаги обыгрывали «Милан» в трёх разных турнирах — Серии А (1:0, 5:1), Суперкубке Италии (3:0) и Лиге чемпионов (на стадии полуфинала — 2:0, 1:0).
Отметим, «россонери» дважды в истории выигрывали у «Интера» по шесть раз подряд. Это было в первой половине XX века.
После победы в игре 4-го тура «Интер» набрал 12 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Серии А. В активе «Милана» осталось девять очков. Команда опустилась на третье место в чемпионате.
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