Салтыков: второе место «Крыльев Советов» в РПЛ воспринимаю как должное

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, а также рассказал, как относится к тому, что самарский клуб в данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.
«Есть ли досада от того, что не удалось отстоять победный счёт? Да. Мы вели 2:0, потом ещё удаление было у ЦСКА. Плюс мой момент в конце матча. Мог принести победу команде. Конечно, обидно.
Как оценю то, что «Крылья Советов» после матча с ЦСКА идут на втором месте? Я оцениваю это как должное. В чём секрет успешного выступления? Хорошая реализация моментов, плюс много создаём. Мы забили больше всех в РПЛ. Команда прыгает выше головы или это наш реальный уровень? Не хотелось бы говорить, что мы прыгаем выше головы. Хотелось бы, чтобы это был наш уровень. А можно стремиться и выше», — приводит слова Салтыкова «Евро-Футбол.Ру».
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