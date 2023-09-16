Салтыков: второе место «Крыльев Советов» в РПЛ воспринимаю как должное

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, а также рассказал, как относится к тому, что самарский клуб в данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.

«Есть ли досада от того, что не удалось отстоять победный счёт? Да. Мы вели 2:0, потом ещё удаление было у ЦСКА. Плюс мой момент в конце матча. Мог принести победу команде. Конечно, обидно.

Как оценю то, что «Крылья Советов» после матча с ЦСКА идут на втором месте? Я оцениваю это как должное. В чём секрет успешного выступления? Хорошая реализация моментов, плюс много создаём. Мы забили больше всех в РПЛ. Команда прыгает выше головы или это наш реальный уровень? Не хотелось бы говорить, что мы прыгаем выше головы. Хотелось бы, чтобы это был наш уровень. А можно стремиться и выше», — приводит слова Салтыкова «Евро-Футбол.Ру».