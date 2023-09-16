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Гол Сент-Максимена и ассист Мареза помогли «Аль-Ахли» обыграть «Аль-Таавун»

Гол Сент-Максимена и ассист Мареза помогли «Аль-Ахли» обыграть «Аль-Таавун»
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Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 6-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Ахли» и «Аль-Таавуном». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Хозяева поля вышли вперёд уже на четвёртой минуте. Мяч на счету центрального защитника «Аль-Ахли» Абдулбасита Хинди, которому ассистировал экс-игрок «Манчестер Сити» Рияд Марез. На 23-й минуте команда из Джидды повела в два мяча благодаря автоголу защитника «Аль-Таавуна» Валида Аль-Ахмада. Под занавес первого тайма бразильский форвард гостей Жоао Педро смог отыграть один мяч. Спустя шесть минут после начала второй половины встречи нападающий «Аль-Таавуна» Муса Бароу сравнял счёт. На 68-й минуте бывший игрок «Ньюкасл Юнайтед» Аллан Сент-Максимен снова вывел хозяев вперёд. Этот гол стал последним в матче. Перед финальным свистком судья успел удалить по одному игроку из каждой команды. В составе «Аль-Ахли» красную карточку получил автор первого гола Хинди, а у «Аль-Таавуна» удалили воспитанника мадридского «Реала» Альваро Медрана.

После этой победы в активе «Аль-Ахли» стало 15 очков. Команда поднялась на третье место в таблице. «Аль-Таавун» с 13 очками — четвёртый.

Саудовская Аравия - Про лига . 6-й тур
16 сентября 2023, суббота. 21:00 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
3 : 2
Аль-Таавун
Бурайда
1:0 Хинди – 4'     2:0 Аль-Ахмад – 23'     2:1 Pedro – 45+3'     2:2 Барроу – 51'     3:2 Сент-Максимен – 68'    
Удаления: Хинди – 90+5' / Медран – 90+5'
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