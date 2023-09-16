Гол Сент-Максимена и ассист Мареза помогли «Аль-Ахли» обыграть «Аль-Таавун»

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 6-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Ахли» и «Аль-Таавуном». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
Хозяева поля вышли вперёд уже на четвёртой минуте. Мяч на счету центрального защитника «Аль-Ахли» Абдулбасита Хинди, которому ассистировал экс-игрок «Манчестер Сити» Рияд Марез. На 23-й минуте команда из Джидды повела в два мяча благодаря автоголу защитника «Аль-Таавуна» Валида Аль-Ахмада. Под занавес первого тайма бразильский форвард гостей Жоао Педро смог отыграть один мяч. Спустя шесть минут после начала второй половины встречи нападающий «Аль-Таавуна» Муса Бароу сравнял счёт. На 68-й минуте бывший игрок «Ньюкасл Юнайтед» Аллан Сент-Максимен снова вывел хозяев вперёд. Этот гол стал последним в матче. Перед финальным свистком судья успел удалить по одному игроку из каждой команды. В составе «Аль-Ахли» красную карточку получил автор первого гола Хинди, а у «Аль-Таавуна» удалили воспитанника мадридского «Реала» Альваро Медрана.
После этой победы в активе «Аль-Ахли» стало 15 очков. Команда поднялась на третье место в таблице. «Аль-Таавун» с 13 очками — четвёртый.
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