«Ростов» упустил победу в игре с «Балтикой» в концовке матча

Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» встречалась с «Ростовом». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Ростов» упустил победу в самой концовке игры — 2:2.

На 15-й минуте «Ростов» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Даниила Уткина. В концовке первого тайма отличился нападающий дончан Егор Голенков.

На 87-й минуте форвард калининградцев Анхело Энрикес сумел отыграть один мяч для своей команды. Чуть позже «Балтика» смогла и вовсе сравнять счёт — отличился хавбек Кристиян Бистрович. Матч так и завершился — 2:2.

На данный момент «Балтика» находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Калининградская команда имеет в своём активе четыре очка после восьми встреч. «Ростов» располагается на 11-й позиции с восемью очками в активе. В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.