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Вратарь «Сочи» Заболотный: ничего особенного «Спартак» не создал, мы не набираем очки

Вратарь «Сочи» Заболотный: ничего особенного «Спартак» не создал, мы не набираем очки
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Российский голкипер «Сочи» Николай Заболотный прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:1).

«Обидно ли пропускать в концовке? Обидно. Может, не создали нужные моменты, команда билась. Ничего особенного «Спартак» не создал. Ожидал ли, что Бабич побежит в штрафную и забьёт? Не знал, что он забил гол. Не видел. С ЦСКА тоже пропустили, теряем свои очки. Как оценю сыгранную часть сезона? Сами видите, что стараемся и бьёмся, не набираем очки и находимся не на своём месте. Большое количество нарушений — так получалось или специально? Так выходило. Мы оборонялись, так получилось. Понимали, что «Спартак» будет много атаковать дома», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

Напомним, после сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.

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