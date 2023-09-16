Нобоа: «Сочи» работает над тем, чтобы не вылететь из РПЛ

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа назвал причины неудачных выступлений своей команды на старте сезона.

«Нам не сопутствует удача – в этом вся причина поражений «Сочи». Мы очень хорошо готовились в течение недели, но пропустили гол в конце. Есть проблемы в атаке. Я не могу не переживать за результат. Мы работаем над тем, чтобы не вылететь из РПЛ. Но ситуация, в которой мы оказались, может произойти с любой командой.

Мы работаем над тем, чтобы улучшить результат. Очевидно, нам было тяжело играть. Нам противостоял сильный соперник. «Спартак» очень понравился. Неважно, где играть, в Москве или Сочи. Хорошая погода была. Лично я рад, что сыграли на стадионе «Спартака», у нас поле находится в катастрофическом состоянии», – приводит слова Нобоа Metaratings.ru.

В игре 8-го тура РПЛ «Сочи» в гостях проиграл «Спартаку» (0:1). После этого матча подопечные Хохлова остались на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.