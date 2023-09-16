Тренер «Балтики» Игнашевич: первый тайм остался за «Ростовом», но во втором мы были лучше

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал ничью в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Первый тайм остался за «Ростовом», но во втором мы были лучше: забили два мяча, могли ещё забить. Ребята показали хороший футбол, который ждут наши болельщики. Надеюсь, что в будущем будем играть также результативно», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Балтика» находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Калининградская команда имеет в своём активе четыре очка после восьми встреч. «Ростов» располагается на 11-й позиции с восемью очками в активе. В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.