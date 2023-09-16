«Наполи» вырвал ничью в матче с «Дженоа», проигрывая в два мяча

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Стартовый свисток прозвучал 21:45 мск. Игра завершилась вничью — 2:2.

Первый гол был забит на 40-й минуте первого тайма. Бельгийский защитник «Дженоа» Кони де Винтер ассистировал на другого защитника команды Маттью Бани. Второй гол генуэзцев забил 24-летний нападающий сборной Италии Матео Ретеги. На 76-й минуте форвард неаполитанцев Джакомо Распадори отыграл один мяч, а на 85-й форвард гостей Матео Политано сравнял счёт.

После этой ничьей «Дженоа» набрал четыре очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата. «Наполи» с семью очками — пятый.