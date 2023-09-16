«Наполи» вырвал ничью в матче с «Дженоа», проигрывая в два мяча

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Стартовый свисток прозвучал 21:45 мск. Игра завершилась вничью — 2:2.
Первый гол был забит на 40-й минуте первого тайма. Бельгийский защитник «Дженоа» Кони де Винтер ассистировал на другого защитника команды Маттью Бани. Второй гол генуэзцев забил 24-летний нападающий сборной Италии Матео Ретеги. На 76-й минуте форвард неаполитанцев Джакомо Распадори отыграл один мяч, а на 85-й форвард гостей Матео Политано сравнял счёт.
После этой ничьей «Дженоа» набрал четыре очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата. «Наполи» с семью очками — пятый.
- 17 сентября 2023
-
00:08
-
00:01
-
00:00
- 16 сентября 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:38
-
23:29
-
23:28
-
23:18
-
23:15
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:31
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:52